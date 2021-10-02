▲ 【Bitcoin】比特大陸創辦人：中國散戶快絕跡加密貨幣 比特幣價格重上中國封殺前

全球最大加密貨幣採礦機生產商比特大陸（Bitmain）創辦人吳忌寒接受外電訪問時稱，理解中國政府為何不喜歡比特幣（Bitcoin）為首的加密貨幣，因中國有14億人口，國內情況很複雜。吳忌寒預期，中國散戶很短時間將絕跡加密貨幣市場，只會餘下高淨值人士留在幣圈。

吳忌寒重申看好加密貨幣、區塊鏈未來發展，個人也持有比特幣、以太幣等20種、30種加密貨幣，認為它們創造的生態系統不斷改變世界。

他又指，監管是加密貨幣不可避免的課題，美國都對加密貨幣有嚴格監管，形容「其實（中國）政府已經給加密貨幣有近十年的自由增長空間，但現在他們對加密貨幣作決定。」

人行、發改委再出手封殺虛擬貨幣，可見【下一頁】

中國企業和投資者以往活躍於加密貨幣生態，比特大陸是加密貨幣挖礦機的龍頭製造商之一，全球最大加密貨幣平台幣安（Binance）最初也在中國創立。多省曾是加密貨幣主要「開採地」。

不過，因應中國不斷收緊監管，幣安2017年已將總部、伺服器移出中國。人行今年9月重申虛擬貨幣交易屬非法活動，發改委將「挖礦」列為「淘汰類」行業，比特大陸最新被指，已暫停在中國地區銷售，也會將礦機產線全面移出中國。

雖然比等幣於中國加碼封殺後一度明顯回吐，但美股本周轉趨波動，而聯儲局主席鮑威爾在國會上稱，無意禁止加密貨幣交易，更不會仿效中國的嚴厲手段。比特幣在過去24小時價格轉升近一成，最新報47780美元，甚至超出人行、發改委最新表態前價格。

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編輯：麥德銘