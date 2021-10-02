  • 32°C
香港時間 : 20211002日 (六) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】傳內地召開網遊審批培訓班　嚴限課金、點名批評BL及艦娘文化

股市 15:07 2021/10/02

分享：

內地政府有份主導的「北京國際遊戲創新大會」已於 9 月 26日結束，但近日該大會會議記錄在網上廣泛流傳，據稱該份文件是由會上的北京遊戲行業內容管理培訓班的講話內容整理而成，發言內容涉及大量遊戲審查案例分析，透露出中國遊戲審查的眾多操作標準，內容不但覆蓋未成年人遊戲時數，更是「地圖炮」式規管遊戲主題、歷史觀、課金及遊戲性等。

該份紀錄又引述中國音數協第一副理事張毅君指，中國遊戲發展約30 年，真正成規模發展20 年出頭，「現在需要總結經驗、梳理思路，停下來，是為了走的更遠，不能走著走著忘自己的目的。」

圖看網上流傳文件

    點擊圖片放大
    +3
    +2

文件又引述總局審核專家陳振宇會上指，遊戲價值觀審核是遊戲打分第一條，特別提到遊戲要注意二次元的變質，包括對日本的膚淺模仿及艦娘文化（即是將日本軍艦擬化為美少女的角色），認為遊戲淡化歷史感、甚至有玩家喜歡上這種元素。

《原神》中大量男性角色女性化 、《信長之野望》過度美化他國歷史

陳振宇提到，內地沒有真正的耽美遊戲，但是某些遊戲存在耽美元素。陳指出，要重點關注同性之間的曖昧，避免刻意、描述錯誤引導男男經濟。陳振宇又提到，內地國產遊戲《原神》中大量男性角色女性化，提醒判斷標準要以主觀感受上，引起對於性別認知錯亂的。

陳振宇指，遊戲歷史觀根本原則為不可歪曲事實、譁眾取寵，有定論的歷史人物不能隨意改編。陳振宇點名指，《大戰略大東亞興亡史》是利用二戰歷史題材對惡勢力的美化。熱門遊戲《信長之野望》也遭批評，陳振宇指，《信長之野望》過度美化他國歷史，野望就是野心天下布武，其實就是軍國主義。

陳振宇提到，《Cyperpunk 2077》及《Fallout》等裡面頹廢和違法的世界觀會視為不當內容，有關遊戲將不能上架。 

課金方面，陳振宇則指，遊戲要明示概率規則、制限次數，VIP 加購次數也應做限制，例如出概率道具購買次數：5~10 個；抽取次數：20~30 次，但範圍中取上還是取下，主要看遊戲中概率性玩法有多少。

相關文章：

【快手1024】快手：近日進行組織架構調整　電商、遊戲等4大事業部基本成型

【騰訊700】騰訊遊戲：中秋假未成年人兩天各可玩一小時、本周六禁打機　內地設舉報平台

【互聯網監管】彭博：傳內地放慢遊戲審批　BL男子的愛、殭屍主題遊戲或受打擊

港股 中國 世界觀 遊戲 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【Bitcoin】比特大陸創辦人：中國散戶快絕跡加密貨幣　比特幣價格重上中國封殺前

下一篇文章

【內房危機】內媒：部分地區房貸利率出現下調跡象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】憧憬基建草案過關 道指漲482點 標指升1.2%
【美股收市】憧憬基建草案過關 道指漲482點 標指升1.2%
【藍籌股】港股第三季累跌4252點　僅6藍籌有得升、包尾5隻至少跌三成
【藍籌股】港股第三季累跌4252點　僅6藍籌有得升、包尾5隻至少跌三成
【恒大3333】中策2.28元沽恒大汽車7000萬股　洪漢文接貨
【恒大3333】中策2.28元沽恒大汽車7000萬股　洪漢文接貨
【人民幣定期存款】人民幣定存最高息12厘　大行玩突擊勁加息
【人民幣定期存款】人民幣定存最高息12厘　大行玩突擊勁加息
【港元定期存款】大行罕有勁加港元短存　挑戰高息王3.28厘
【港元定期存款】大行罕有勁加港元短存　挑戰高息王3.28厘
【香港樓價】香港連續十年蟬聯全球最難買樓城市　打工20年都買不到樓（附排行榜）
【香港樓價】香港連續十年蟬聯全球最難買樓城市　打工20年都買不到樓（附排行榜）