【限電風波】 傳內地要求國企全力產煤 不惜代價確保冬季供電

據外媒引述消息指，中國國務院副總理韓正近日要求煤炭、發電和石油等國企，「需不惜一切代價，確保今年冬季供應」，並要求國有礦企即使超出年度限額，到年底也要繼續全力產煤，以解決日益惡化的電力短缺問題。

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由於冬季用電高峰將至，消息指，中央政府絕不能容忍大停電情況出現。事實上，內地9月份已有超過10個省市採取限電措施，導致大量高耗能工廠必須停工。而在能源短缺下，內地動力煤價格在國慶假期前一度升穿1,400元人民幣，創歷史高位。

俄羅斯傳媒亦報道，當地電力公司InterRAO亦應中國要求，由10月1日起增加對中國的電力供應，幅度達到計畫的90%，即超過2020年10月供電量一倍。

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記者：郭秀慧