  • 32°C
香港時間 : 20211002日 (六) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限電風波】 傳內地要求國企全力產煤 不惜代價確保冬季供電

股樓投資 15:20 2021/10/02

分享：

據外媒引述消息指，中國國務院副總理韓正近日要求煤炭、發電和石油等國企，「需不惜一切代價，確保今年冬季供應」，並要求國有礦企即使超出年度限額，到年底也要繼續全力產煤，以解決日益惡化的電力短缺問題。

【遊戲規則】一文看盡 14隻本港地產股 中港住宅資產佔比一覽【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

由於冬季用電高峰將至，消息指，中央政府絕不能容忍大停電情況出現。事實上，內地9月份已有超過10個省市採取限電措施，導致大量高耗能工廠必須停工。而在能源短缺下，內地動力煤價格在國慶假期前一度升穿1,400元人民幣，創歷史高位。

俄羅斯傳媒亦報道，當地電力公司InterRAO亦應中國要求，由10月1日起增加對中國的電力供應，幅度達到計畫的90%，即超過2020年10月供電量一倍。

同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

動力煤 電力 經濟 韓正

上一篇文章

【職場心理學】太得閒未必係好事 調查：空閒時間多過「5小時」幸福感下降

下一篇文章

【樓市現象】 外籍人士遇上望全海景心頭好 前租客未搬走也照租 21000元租卿旺大廈兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？
【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【網絡熱話】凌晨打的由尖嘴到堅城 經黃大仙收費202蚊 港男嫌三嫌四 網民：兩舊水仲想點呀？
【網絡熱話】凌晨打的由尖嘴到堅城 經黃大仙收費202蚊 港男嫌三嫌四 網民：兩舊水仲想點呀？
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色