【十一國慶商機】昂坪360夥Big Bus Tours推新圖線　十一國慶人流按年增雙位數字

▲ 昂坪360與Big Bus Tours今個秋日聯手推出「360 纜車∙ 敞篷觀光巴士黃昏遊套票」。

十一國慶假期已過一半，各區也有活動吸客。昂坪360與Big Bus Tours今個秋日聯手推出「360 纜車∙ 敞篷觀光巴士黃昏遊套票」，並於10月提供全新限定路線。昂坪360發言人表示，今年10月1日國慶日的到訪賓客人數理想，較去年十一假期及早前中秋假期，均有雙位數字升幅。

是次的活動將於10月 1 日至 10 月 31日期間。套票包括來回纜車門票（標準或水晶車廂）及一程敞篷巴士旅程。參與活動者將先乘搭昂坪纜車；回程時乘坐昂坪360與Big Bus Tours首度合作開辦的「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」獨家路線。

【十一國慶消費】電子消費券和限聚令放寬助提高市民消費意欲 酒樓訂座率按年增5成

昂坪360高級銷售及拓展經理謝鈞宇指出，是次首度攜手合作，成功策劃這條全新巴士路線作為試點，期望為乘客帶來一個空中和陸上的雙重體驗，並特別選擇於日落時分行駛，讓大家欣賞到香港的夕陽美景。

Big Bus Tours行政副總裁（香港及中國）温洛文期望，是次合作能擦出新火花，盡顯雙方的品牌優勢，開拓新商機。

【十一國慶消費】十一假期及電子消費券帶旺 黃家和：餐飲業生意有望達至2018年9成以上

記者：馬意文