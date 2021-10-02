【新冠肺炎】全球死亡人數破500萬 美國約佔14%

新冠肺炎肆虐全球已逾1年多，各地染疫死亡人數繼續增加。外媒報道，截至周五（30日）全球新冠相關死亡個案已逾500萬宗，美國同日累計死亡人數突破70萬，成全球新冠死亡人數最多國家。據報過去1周，每分鐘約有5人因感染新冠肺炎死亡。

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《路透社》報道，截至周五全球因感染新冠肺炎死亡人數已逾500萬。平均7天報告數據顯示，全球死亡個案中過半個案發生在美國、俄羅斯、巴西、墨西哥及印度。過去1周，全球平均每日新增8,000人死亡，即平均每分鐘就有5人染疫離世，但過去數周全球死亡率持續放緩。

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的統計數據， 美國截至周五新冠染疫死亡人數已突破70萬，佔全球死亡人數約14%。美國成全球死亡人數最多國家，其次則為巴西，累計錄得59.7萬宗，而印度則以44.8萬宗位居第3。美國近期確診及住院病患人數持續下降，但衛生官員預料隨天氣轉涼，民眾室內活動增加，疫情或出現反彈，正為可能出現的惡化情況作準備。

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《路透社》分析指，全球用逾1年時間，累計首250萬宗死亡個案，但之後250萬宗皆在8個月內發生。Delta變種（即印度變種）突顯富裕國家，貧窮國家疫苗接種率差異。根據Our World in Data數據，全球有逾半民眾尚未接種任何新冠疫苗。世界衛生組織（WHO）本周表示，旗下新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）將在10月，首次僅向接種率低地區派發疫苗。

責任編輯：李俊儀