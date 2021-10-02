豐田汽車銷量超越通用 成美國市場一哥

據外媒報道，日本豐田汽車（Toyota）在美國首9個月銷量為186萬輛，超通用汽車（GM）期內的178萬輛，成當地市場銷量首位，更打破通用汽車自1931年以來的壟斷。

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豐田成功取代通用成美國市場一哥，主要原因是車用晶片持續短缺，導致部分車廠停工或大幅減產，而通用第3季在美國銷量按年跌33%至44.7萬輛，是超過10年來最差的單季銷量。

相反，豐田的晶片庫存管理較佳，大幅降低受晶片短缺的影響程度，其第3季在美國銷量為56.6萬輛，按年升1.4%，首9個月銷量升27.9%。

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記者：郭秀慧