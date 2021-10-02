【中美貿易】傳美國貿易代表將宣布中國未有遵守貿易協議 研徵新關稅

據外媒引述消息指，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）將於下周一（4日）宣布，交代檢視對華貿易政策的結果，並指中國未有遵守前總統特朗普（Donald Trump）時期實行的第一階段貿易協議。這是拜登（Joe Biden）政府上台後，首度公布對中國貿易政策的檢討報告，外界對此相當關注。

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根據協議，中國於兩年內要向美國採購額外的2,000億美元（約1.56萬億港元）商品及服務。消息指，中國並未有遵守中美貿易協議，美國貿易代表辦公室正在評估針對中國不合規可能採取的行動，包括額外關稅等。

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記者：郭秀慧