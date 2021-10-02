▲ 【私募基金】再有兩外資獲內地獨資私募基金管理人牌照

有內媒指，時隔10個月，再有兩間外資機構完成中國私募基金管理人備案，分別是國際資產管理公司荷寶（Robeco）及全球量化交易公司Optiver，未來將發展私募產品，正式進軍中國市場，

中國基金報指，目前在基金業協會登記的外商獨資私募證券投資基金管理人（WOFE PFM）已經達到33家，瑞銀（UBS）、元勝（UNI-CENTURY）、德劭（D.E.Shaw）等規模較大。

荷寶私募基金管理（上海）有限公司於今年9月27日完成備案登記，機構類型為私募證券投資基金管理人。翻查工商註冊資料，荷寶私募基金成立於2019年7月12日，註冊資本1000萬美元。

報道引述荷寶私募基金的法定代表人、總經理晉美（Mei Jin）稱，中國一直是荷寶十分重視的市場之一，隨著中國進一步開放金融和資本市場，期待荷寶能為中國市場持續成功做出貢獻。他又透露，荷寶在上海擁有一支專門研究中國股票的投資研究團隊，致力為投資者在中國尋求更有效益的長期機遇。

另一家外資私募機構Optiver 在同日完成備案登記，其註冊資本900萬美元，未來主要面向中國高淨值客戶發行私募基金產品，進行內地市場的投資。

相關文章：

【A股成交】內地私募基金據報化身「假外資」 5倍槓桿高頻交易A股

【中國經濟】發改委：全國首7個月吸千億美元外資 外企對中國市場「不離不棄」

【中國開放】人行副行長陳雨露：中國金融市場開放工作幾近完成 完善政策創造更佳外資環境

編輯：李哲毅