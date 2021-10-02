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【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億

商業 13:14 2021/10/02

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有主攻素食的KOL（Key Opinion Leader）改變防彈咖啡配方，以迎合素食者需要。

台灣知名歌手周杰倫概念股「巨星傳奇」申請在香港上市。該公司專注在社交電商如微信等，銷售健康管理產品及護膚產品，3年來的主要收入更為「魔胴防彈咖啡」。而在其官網可見，魔胴防彈咖啡聲稱健康減脂飲品，成份包括新西蘭草飼牛油、椰子油等。

事實上，市面上不少商戶有售防彈咖啡（Bulletproof Coffee），到底什麽是防彈咖啡？綜合媒體報道，防彈咖啡起源於美國創業家Dave Asprey在西藏旅遊時，感到頭暈有當地人送一杯酥油茶，讓他即時不頭暈和感到溫暖。在他返回美國後，因食材限制加以改良，並從茶改為咖啡，研發防彈咖啡。

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防彈咖啡流行，皆因切合現今都市人對減肥的需求。Asprey飲用後減磅超過100磅，加上可以令他精神更集中，便想推介給更多人，並在網上公開食譜，以及在各地宣傳。最後更計劃銷售，成功吸引投資者斥900萬美元（約7,006萬港元）資金，創立品牌「Bulletproof」，開始這門事業。據悉，截至去年營收超過1億美元（約7.8億港元）。

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隨着防彈咖啡流行，各品牌有不同做法也有沖劑。沖劑可以直接沖泡。而其他需按食譜烹調的做法，材料普遍包括咖啡、椰子油或草飼牛油、MCT油（Medium Chain Triglycerides，MCT）等。

有主攻素食的KOL（Key Opinion Leader）「阿輔 Afu ABC」，以椰子油、MCT油和咖啡製作防彈咖啡，以迎合素食者需要。而相關食材除了Bulletproof在官網也有售，其他品牌如「California Gold Nutrition」等，也有售MCT油，其提取自椰子油的純中鏈甘油三酯。顧客可自行選購，製作防彈咖啡。

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防彈咖啡標榜健康。據消費者委員會的研究顯示，防彈咖啡與生胴飲食的原理接近。這種飲食法傳統上用於紓緩小兒腦癇症（epilepsy），近來也用於減肥、改善肥胖帶來的代謝綜合症，如糖尿病、高血壓、高膽固醇等。但同時也有風險，皆因極端飲食微量營養素不足，會引致營養不良，其他副作用例如疲勞、低血糖、失眠，長期食用甚至令婦女停經。

責任編輯：馬意文

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