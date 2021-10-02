【卜蜂國際 43】 卜蜂國際獲大股東提溢價兩成私有化 下周一復牌

在中國和越南經營農牧食品業務的卜蜂國際（00043）公布，持股49.74%大股東CPF（Charoen Pokphand Foods）提出私有化建議，每股作價1.15元，較公司停牌前溢價約19.8%，公司將於下周一（10月4日）復牌。

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計劃股份涉及逾60.69億股，最高現金代價約69.9億元。生效後，公司將向聯交所申請撤銷股份之上市地位。卜蜂國際指，大股東不會再提高私有化每股作價，並且有意撤銷卜鋒國際的上市地位。

該私有化建議將需要在法院會議上，獲得最少75%股東贊成，並且少於10%反對票，始能通過。完成私有化後，伊藤忠商事將保留卜蜂國際的25%持股，CPF則持有其餘75%股權。

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記者：郭秀慧