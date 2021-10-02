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【收息股】市況不穩又怕通脹重臨 買REIT好唔好？

股樓投資 12:38 2021/10/02

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近期港股烏雲密布，房地產信託基金（REIT）回報較穩健，不少投資者將REIT視為避險工具，在享受升值的同時獲得高額股息。香港現有逾10種REIT，較為人熟知的包括唯一染藍的領展房產基金（00823）、持朗豪坊物業的冠君產業信託（02778）以及置富產業信託（00778）。本文與大家簡單了解REIT吸引之處。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁

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一. 派息有保證

根據政府對房地產投資信託規定，REIT主要投資只能是房地產業務，即租務相關業務，並按規定需將稅後收入的九成作股息發配予股東。

二. 借貸比率有限制

REIT借款上限不得超過資產總值45%，每項物業亦至少持有兩年，資產受到較嚴格規管。

三. 股息率高

REIT中，以富豪產業信託（01881）股息率最高，達9.9%；其次為招商局商業房託（01503）及春泉產業信託（01426），股息率分別有8.5%及7%。藍籌股領展房產基金股息率最低，也有4.3%。

環球經濟不明朗，REIT成高息避險工具，值得「收息一族」留意。

同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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記者：郭秀慧

招商局商業房託（01503） 收息股 派息 富豪產業信託（01881） 領展 冠君產業信託（02778） 春泉產業信託（01426） 信託基金 置富產業信託（00778） 領展房產基金（00823）

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