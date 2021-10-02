▲ 【恒大3333】一文看清恒大危機本周發展 大劉沽貨虧百億、未付新債息、蔓延瑞典

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中國恒大 （03333） 債務危機未見底，每日都有大量新消息傳出。本周恒大再有新一筆境外債券利息到期，恒大再次未能即時支付，進入寬限期。恒大主席許家印的富豪朋友旗下公司，也在本周相繼公布大手減持中國恒大、恒大汽車 （00708） 股份，當中最觸目的是「大劉」劉鑾雄、「甘比」陳凱韻減持。本文總結恒大債務危機最新發展：

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恒大系股東甩手股份 「大劉」一個月減磅一半

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華人置業 （00127） 主要股東劉鑾雄、近期大手沽出中國恒大 股份 ，持股量1個月間由9%降至低於5%，日後減持毋須公開申報。計及大劉2017、18年入股恒大成本，持股4年虧損料以100億元計，華置於周三（29日）急升後停牌，更引私有化傳聞，但公司至今尚未公布。

不單大劉減持，前身由歐亞平持股的威華達 （00622） 、孫粗洪和鄭家純持股的中策 （00235） ，本周也公布出售恒大汽車持股。

富豪股東減持以外，美國資產管理公司Marathon Asset Management反而趁低吸納恒大債券。

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恒大未能支付新債息 售盛京銀行無大作用？

恒大周三（29日）有新一筆2024年到期、票息9.5厘的美元債利息支付，但有債券持有人稱未能如期收息，為恒大一周內第二度未能如期付息，而且恒大關聯方發行的2.6億美元債周日（10月3日）到期，債權人要求承擔擔保責任。

國際信貸評級機構惠譽（Fitch）再度下調中國恒大系內評級，將中國恒大、恒大地產、天基控股長期外幣發行人違約評級（IDRs）由「CC」降至「C」，較已違約的「DDD」只高出一級。

恒大出售資產有進展，以約100億元人民幣向瀋陽市國企出售盛京銀行部分內資股，但該筆資金只可用於支付盛京銀行相關應付款項，不能轉至其他地方。

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恒大9月銷售料跌一半 向恒大財富「實物支付」

恒大基本面方面，中國指數研究院9月30日發布「1-9月房地產企業銷售業績」，恒大1-9月銷售額為4556.5億元人民幣，意味恒大9月銷售按月跌逾五成。

恒大就在珠三角公司微信公眾號，強調多個樓盤復工、交付。集團旗下的恒大金融財富管理（深圳）有限公司，則於9月30日完成首期10%的兌付，相關款項已經發放到相應投資人賬戶。

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恒大危機蔓延瑞典？ 全球最大養老金拒買人幣債、過去曾持恒大債

恒大負債近2萬億人幣，債務危機成為國際關注，也逐步影響其他地區，恒大汽車旗下瑞典子公司National Electric Vehicle Sweden AB（NEVS）據報裁員300人。

全球最大退休基金日本政府養老投資基金（GPIF）證實，即使國際指數公司在債券指數納入人民幣債券，旗下投資組合中不會包括人民幣計價的中國主權債券。GPIF曾持有少量恒大債券，但基金官員否認決定與近期恒大債務危機有關。

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