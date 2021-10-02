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英軍下周一起協助運送燃油 將派200人

環球社會熱點 11:56 2021/10/02

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由於英國缺乏重型貨車司機運送汽油，多地出現汽油短缺情況。英國政府宣布，下周一（4日）將有200名軍人協助運送燃油。英國官員承認部分地區情況較為嚴重，但指油站短缺情況有改善。英國政府亦宣布，容許300名海外運油司機即時在英國工作至明年3月底。

英國燃料短缺 有油站優先為前綫人員入油 【下一頁】

英國汽油零售業協會（PRA）周五（1日）表示，對旗下1,100個獨立油站調查後發現，26%油站燃油庫存耗盡，較周四（30日）的27%有輕微下降。防長華禮士（Ben Wallace）表示，軍官正在接受運輸公司訓練，之後會和司機們一齊工作。政府當局宣布，下周一起將在全國範圍內協助運送燃料，進一步改善燃油庫存情況。

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，過去1周工業界努力改善情況，當局持續看到情況有所改善，油站庫存水平正呈上升趨勢，燃料需求亦開始穩定。他再次呼籲民眾如常入油，指民眾愈早恢復正常購買行為，英國燃料短缺情況就愈早恢復正常。

英國出動軍隊運送汽油 油站壓力開始緩和（第二版） 【下一頁】

另外，英國官員宣布，允許最多300名海外運油司機立即在英國工作，直至2022年3月底。同時向4,700名食品運輸司機派發臨時簽證，允許他們從本月下旬起入境英國，可工作至明年2月28日。當局亦會向5,500名海外家禽工人提供簽證，允許他們從10月下旬起工作至今年結束。

責任編輯：李俊儀

 

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