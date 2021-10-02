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【螞蟻集團】支付寶：與銀聯雲閃付掃碼互認將在明年3月覆蓋全國

股市 11:32 2021/10/02

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【螞蟻集團】支付寶：與銀聯雲閃付掃碼互認將在明年3月覆蓋全國

電子支付工具互聯互通成趨勢，阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團的支付寶宣布，已完成接入銀聯雲閃付的技術研發，並逐步開放線上支付場景。第一步開放的交易場景是淘寶平台，目前淘寶85%商舖已經支持消費者通過雲閃付付款。此外，支付寶、雲閃付掃碼互認目前在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等全國多個城市已完成收款碼掃碼互認，計劃明年3月份覆蓋全國所有城市。
 
支付寶指，開放共享是數字化發展的基本精神，為了給用戶帶去更多元、便捷的支付體驗，支付寶正在與中國銀聯開展合作，在安全有序的原則下，推動線上、線下的多場景支付互聯互通。

支付寶又表示，聯同銀聯共同推動完成了工行（01398）、建行（00939）、中行（03988）、交行（03328）、招行（03968）、中信（00998）等23家銀行和機構的開放合作，雲閃付APP及各銀行、機構APP掃描支付寶收款碼的支付功能。
 
支付寶指，雙方將繼續探索引入商業銀行APP、手機Pay等支付方式，為用戶提供更多元、更便捷的支付服務。支付寶提到，未來將圍繞用戶需求，進一步優化用戶體驗，加快開放力度，開拓更多支付合作場景，助力構建開放共享的數字生態。

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編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 支付寶 雲閃付

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