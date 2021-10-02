【卓悅 653】 卓悅控股旗下卓悅化粧品遭申請清盤 法庭12月處理

早前化妝品連鎖店「卓悅」被爆出欠租，財務情況令人憂慮。卓悅控股（00653）公布，獲悉旗下卓悅化粧品批發中心有限公司（卓悅化粧品）被提清盤呈請，將於12月8日上午9時30分於法院聆訊。

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關於卓悅化粧品提交呈請的主要理由，為卓悅化粧品未能根據呈請人鍾庚良與卓悅化粧品之間產生法律糾紛後，為呈請人作出之判決支付120.4萬元之款額（即未償還判決債務及費用）。

卓悦控股指，董事會正在尋求有關呈請的法律意見，呈請並未對公司的業務及正常運營產生任何重大影響。

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記者：郭秀慧