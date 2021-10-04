【新冠肺炎】多隻新冠醫藥股下挫至少一成　華爾街分析師看好默克口服新冠藥、稱將改變疫情格局（附短片）

▲ 【新冠肺炎】多隻新冠醫藥股下挫至少一成 華爾街分析師看好默克口服新冠藥、稱將改變疫情格局

華爾街分析師指出，美國藥廠默克（Merck）抗新冠病毒藥物的臨床數據及其規模生產能力，將改變此次大流行病的格局，並且該藥可能會在今年獲得緊急使用授權。

港股多隻新冠疫苗有關概念股股價全日下挫約20%，復星醫藥 （02196） 跌19.1%，收市報32.4元；康希諾生物 （06185） 跌22.9%，收報212元；開拓藥業 （09939） 跌25.5%，報38.9元。

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Evercore ISI分析師Umer Raffat稱該藥對於新冠疫情來說，會改變遊戲規則，寫道其臨床數據「真的很好」。預計口服藥將在對抗新冠方面取得重大進展，因其易用性和規模生產能力而將改變疫情格局。

巴克萊分析師Carter Gould預計該藥將直接獲得FDA的緊急使用授權。

Cantor分析師Louise Chen強調數據顯示該藥對Gamma、德爾塔和Mu變種的療效一致，並稱該藥可能改變新冠治療模式。

SVB Leerink分析師Daina Graybosch寫道，該藥短期內就可能獲得超過100億美元的訂單，而且代表了全球控制疫情的最佳選項。

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編輯：李勝君

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