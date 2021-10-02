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【儲局官員】哈克料儲局短期啟動縮減買債 最快明年後期加息

股市 00:56 2021/10/02

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費城聯儲銀行行長哈克表示，美國通脹率可能會升得更高一些，希望儲局短期內啟動縮減買債，為日後需要提高利率提供空間。

費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)說，聯儲局可能接近達到為加息設定的通脹任務，但要達到央行的就業目標以允許實際加息，可能還需要一年或更長時間。他支持盡快開始逐步削減購債的進程，並在明年夏天完成；希望現在就啟動，以為儲局日後需要提高利率提供空間。

哈克周四在接受路透社訪問時說，今年因疫情而令通脹走高後，未來幾年可能回落到接近儲局2%的目標，然而供應鏈瓶頸問題仍然非常嚴峻，「因此，通脹率可能會更升的更高一些。這就是為甚麼我一直希望盡快開始縮減資產購買。」

「我對於11月啟動減碼買債很滿意，之後會很快貫徹下去，可能明年夏季就可以完全終止資產收購。」「這可以給我們留出一些政策空間。」

他說，如果經濟像預期繼續改善，它有可能在2023年達到一個點，即聯儲局對通脹和充份就業的任務都已達到。他的預測是，到明年底，美國的失業率將降至約4%，到2023年降至3.8%，到2024年底降至3.6%。

「到那時，我認為經濟應該足夠健康，可以容忍聯儲基金利率的一些小幅上升。」哈克說，但他強調，央行不會很快取消寬鬆。

哈克本周早些時候表示，他支持最快在11月縮減買債。他還表示，聯儲局可能在2022年底或2023年初開始加息，這取決於經濟狀況如何。

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編輯：李勝君
 

美股 經濟 疫情 經濟狀況 加息 美國聯儲局 通脹 失業率

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