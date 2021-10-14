【區塊鏈】製造業應用區塊鏈技術　如何開創嶄新業務模式？

區塊鏈技術作為加密貨幣和其他數碼資產背後所採用的技術，近年在金融業備受注目。我們亦留意到區塊鏈技術已應用於航運業，例如IBM以這種技術開發的TradeLens數碼貨運平台。目前，已有多間全球最大規模的遠洋承運商使用該平台，以簡易方便的分式分享各個貿易樞紐的貨運資料。該平台涵蓋全球半數以上的集裝箱貨櫃，就連各地海關亦開始使用，以速度更快的數碼化方式驗證貨物並完成清關。

其他行業又是否適合使用區塊鏈技術呢？根據近期試用結果，區塊鏈技術在製造業是大有可為。由於區塊鏈技術能夠開創嶄新業務模式，所以發展潛力龐大。這種技術在製造業的主要應用範疇可以包括追蹤資產流動、貿易融資及交易結算。

中小型製造商料可受惠

市場研究機構Gartner預計，直至2022年前，有多達80%的供應鏈區塊鏈應用計劃仍屬概念驗證或試驗階段。然而，Gartner亦指出區塊鏈技術將支持總值超過20,000億美元的全球商品和服務運送與追蹤。這種先進技術將有機會改變供應鏈在製造業生態系統內的運作方式。

儘管區塊鏈驅動的計劃預期將由大型企業帶領，但我們認為長線而言，中小型製造商最有可能擔當領導角色，受惠於區塊鏈技術推動的嶄新業務模式，以及為流程效率帶來的優勢。

中小企是香港製造業的骨幹，不過大部分仍面對財政掣肘，其中一大挑戰是難以獲得信貸。資料顯示有不少製造業初創公司因缺乏資金，而於成立後三年內倒閉。香港中華廠商聯合會在2020年發表的一份研究報告中指出，營運成本上升，加上高稅率和行政費用依然是香港製造商面對的重大挑戰。

區塊鏈技術將可改變貿易融資的運作方式。有關系統會記錄和驗證供應鏈中的每個步驟，使相關各方亦可作驗證。達到這個可驗證和準確度的水平，將可顯著改善發票融資方式的選項。區塊鏈能夠發揮主要功用是智能合約。採用區塊鏈技術，可以自動執行和強制執行協議，免除了製作商業文件的高昂費用。在一定程度上，區塊鏈技術更可縮窄大型企業之間的利益差距，並為較具競爭力的貿易鋪路。

各行業探討區塊鏈應用潛力

有不少初創公司把區塊鏈技術的應用範疇擴展至不同行業，就連一些政府部門亦開始明白到這種技術能夠惠及整體經濟。持份者的期望非常清晰，就是希望借助區塊鏈技術，把生產及貿易流程化繁為簡，發揮更佳效率。

汽車製造業 – 其中一個預期最能受惠於區塊鏈技術的行業。通用汽車、寶馬、福特、本田以及包括中國汽車製造商等企業，正在不同領域上試用這種先進科技，例如車輛識別、車輛擁有權及維護保養記錄。區塊鏈對於這個行業的各個範疇將有重大影響，包括零件採購、汽車製造、分銷和售後服務等。目前，區塊鏈技術正被廣泛測試用於追蹤零件和供應商，以便一旦要回收產品時發揮作用。事實上，進行產品回收每年導致的金錢損失達數以十億美元計。

食品製造業 – 區塊鏈技術能夠消除或防止受污染食品進入供應鏈。在此領域的大部分應用計劃，目的是就來源地、品質及原材料提供保證，增加消費者信心。其中一項是，聯同超過200個會員機構，從糧食種植者、食品製造商及銷售商蒐集數據，有助消費者追蹤食品來源地。

醫療保健業 – 借助區塊鏈技術，醫療設備和器材可以安全分享數據，而不會侵犯私隱或違規。時至今天，連網醫療設備會產生大量敏感數據，而區塊鏈技術就能釋除這方面的疑慮，安全儲存、記錄、存取及分享數據。此外，這種技術亦在業內擔當重要角色，大大簡化醫藥及醫療設備的合規程序。要是沒有這種技術，追蹤和追溯供應鏈往往耗費大量時間資源。

區塊鏈技術勢成主流

區塊鏈技術適合任何價值高、風險高及監管要求高的行業，好處多不勝數，既可防止偽造和篡改，亦 可識別出何時、何地及如何出錯，有助進行預防性維護工作。

有些製造商不僅要管理錯綜複雜的供應鏈，亦需要妥善有效的系統監控來自原產地的零件以至最終製成品的真實性和安全性。對於這些製造商，區塊鏈技術可說適合不過。然而，這種技術還需要多些時間才能發展成熟，可能仍需多五年時間，才可從概念驗證階段發展到實際應用。製造商應要密切留意這種技術的發展，以及可能適用於其行業的概念驗證項目。