  • 30°C
香港時間 : 20211001日 (五) 23:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】美國默克藥廠新冠肺炎口服藥臨床測試報捷　早段升逾8%

股市 22:11 2021/10/01

分享：

【新冠肺炎】美國默克藥廠新冠肺炎口服藥臨床測試報捷　早段升逾8%

默克藥廠（Merck）（美：MRK）周五宣布，中期臨床測試發現，新冠肺炎的口服藥物molnupiravir有助減少感染新冠肺炎患者住院及死亡風險約50%，會在未來幾天內向美國食品及藥物管理局（FDA）申請的緊急使用授權，同時會向全球監管機構提交使用申請。

默克藥廠在美股早段升逾8%。

默克藥廠及其合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 表示，研究追踪了 775 名患有輕度至中度新冠肺炎的成年人，在出現新冠肺炎症狀的 5 天內，接受molnupiravir藥物治療。測試結果顯示，約7.3%患者在開始30日時仍然住院或死亡，而安慰劑組別的相關比例則為 14.1%。默克藥廠稱，30日之後，藥物組再沒有錄得死亡，而安慰劑組有 8 人死亡。結果由公司發布，未經外部專家同行評審，默克藥廠表示，計劃在未來醫學會議上展示結果。

由於默克藥廠中期測試取得積極結果，有份監測試驗的獨立醫學專家小組建議提前停止第 3 階段試驗，默克藥廠表示，molnupiravir 對所有新冠病病變異體都有效，包括高度傳播的 Delta。

有外電估計，默克藥廠提交申請後，FDA可以在數週內做出決定。如果該藥物獲得 FDA 的授權，美國政府已承諾購買170萬劑，而默克藥廠表示，有能力在年底前生產1000萬劑。

相關文章：

【新冠肺炎】開拓藥業飈逾一成　藥監局批准兩項治療新冠肺炎III期臨床試驗

【新冠肺炎】綠葉製藥新冠中和抗體產品向美國提交臨床試驗申請

【新冠疫情】世衛將印度 三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617）歸類為全球健康風險

美股 默克藥廠（Merck，美：MRK） 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美股市況】道指倒跌36點、蒸發初段逾200點升幅　納指跌0.8%（不斷更新）

下一篇文章

【恒大3333】威華達盡沽恒大汽車套現3.3億元　料拖累今年業績虧損
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指倒跌36點、蒸發初段逾200點升幅　納指跌0.8%（不斷更新）
【美股市況】道指倒跌36點、蒸發初段逾200點升幅　納指跌0.8%（不斷更新）
【新疆棉風波】瑞典H&M第三季中國營收貢獻銳減4成　CEO只形容「情況複雜」
【新疆棉風波】瑞典H&M第三季中國營收貢獻銳減4成　CEO只形容「情況複雜」
【Q房網】Q房網銅鑼灣總部即將結業　《大叔的愛》田田阿牧KK一齊失業？（多圖重溫）
【Q房網】Q房網銅鑼灣總部即將結業　《大叔的愛》田田阿牧KK一齊失業？（多圖重溫）
【恒指夜期】阿里美股美團ADR造好　夜期升41點　恒指全季跌4252點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里美股美團ADR造好　夜期升41點　恒指全季跌4252點（不斷更新）
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【大行報告】花旗大和齊降阿里巴巴目標價　限電、內房淡風拖增長　阿里巴巴曾創香港上市低
【大行報告】花旗大和齊降阿里巴巴目標價　限電、內房淡風拖增長　阿里巴巴曾創香港上市低