▲ 【新冠肺炎】美國默克藥廠新冠肺炎口服藥臨床測試報捷 早段升逾8%

默克藥廠（Merck）（美：MRK）周五宣布，中期臨床測試發現，新冠肺炎的口服藥物molnupiravir有助減少感染新冠肺炎患者住院及死亡風險約50%，會在未來幾天內向美國食品及藥物管理局（FDA）申請的緊急使用授權，同時會向全球監管機構提交使用申請。

默克藥廠在美股早段升逾8%。

默克藥廠及其合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 表示，研究追踪了 775 名患有輕度至中度新冠肺炎的成年人，在出現新冠肺炎症狀的 5 天內，接受molnupiravir藥物治療。測試結果顯示，約7.3%患者在開始30日時仍然住院或死亡，而安慰劑組別的相關比例則為 14.1%。默克藥廠稱，30日之後，藥物組再沒有錄得死亡，而安慰劑組有 8 人死亡。結果由公司發布，未經外部專家同行評審，默克藥廠表示，計劃在未來醫學會議上展示結果。

由於默克藥廠中期測試取得積極結果，有份監測試驗的獨立醫學專家小組建議提前停止第 3 階段試驗，默克藥廠表示，molnupiravir 對所有新冠病病變異體都有效，包括高度傳播的 Delta。

有外電估計，默克藥廠提交申請後，FDA可以在數週內做出決定。 如果該 藥物 獲得 FDA 的授權，美國政府已承諾購買170萬劑，而 默克藥廠 表示，有能力在年底前生產1000萬劑。

相關文章：

【新冠肺炎】開拓藥業飈逾一成 藥監局批准兩項治療新冠肺炎III期臨床試驗

【新冠肺炎】綠葉製藥新冠中和抗體產品向美國提交臨床試驗申請

【新冠疫情】世衛將印度 三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617）歸類為全球健康風險