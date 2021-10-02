【新冠肺炎】美國默克藥廠口服抗新冠病毒藥臨床測試報捷、全日升逾8%　分析：改變疫情格局

▲ 【新冠肺炎】美國默克藥廠口服抗新冠病毒藥臨床測試報捷 分析：改變疫情格局

繼新冠病毒疫苗後，抗新冠病毒藥物有望取得進展。默克藥廠（Merck，美：MRK）周五宣布，中期臨床測試發現，新冠肺炎的口服藥物molnupiravir有助減少感染新冠肺炎患者住院及死亡風險約50%。默克藥廠表示，會在未來幾天內向美國食品及藥物管理局（FDA）申請的緊急使用授權，同時會向全球監管機構提交使用申請。默克藥廠美股周五升8.37%，最新市值2060億美元。

不單默克藥廠股價大升，與羅氏藥廠（Roche）合作開發新冠病毒藥物的Atea（美：AVIR），周五股價更升20%。

華爾街分析師看好，默克抗新冠病毒藥物的臨床數據及其規模生產能力，將改變此次大流行病的格局，並且該藥可能會在今年獲得緊急使用授權。

華爾街分析師看好默克口服新冠藥 稱將改變疫情格局，可見【下一頁】

默克藥廠及其合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 表示，研究追踪775名患有輕度至中度新冠肺炎的成年人，在出現新冠肺炎症狀的5天內，接受molnupiravir藥物治療。測試結果顯示，約7.3%患者在開始30日時仍然住院或死亡，而安慰劑組別的相關比例則為 14.1%。

默克藥廠稱，30日之後，藥物組再沒有錄得死亡，而安慰劑組有 8人死亡。結果由公司發布，未經外部專家同行評審，默克藥廠表示，計劃在未來醫學會議上展示結果。

由於默克藥廠中期測試取得積極結果，有份監測試驗的獨立醫學專家小組建議提前停止第 3 階段試驗，默克藥廠表示，molnupiravir 對所有新冠病病變異體都有效，包括高度傳播的 Delta。

有外電估計，默克藥廠提交申請後，FDA可以在數週內做出決定。 如果該 藥物 獲得 FDA 的授權，美國政府已承諾購買170萬劑，而 默克藥廠 表示，有能力在年底前生產1000萬劑。

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