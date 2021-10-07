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【5G】善用5G網絡　提升香港物流配送改善聯網倉庫

科技 08:30 2021/10/07

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2020年是動蕩不定、充滿變數的一年，供應鏈和物流業被迫要面對非比尋常的挑戰。為了滿足難以預計、瞬息萬變的需求，製造商及物流配送商在採用先進科技，實行自動化，以及追求創新等各方面，積極程度前所未有。

新冠疫情持續，經濟復甦情況未明，加上電子商務增長迅速，以及地緣政治緊張局勢加劇，預期於2021年內，全球供應鏈將繼續面對強大壓力。業界當務之急是善用2020年的數碼發展動力，繼續升級科技解決方案。科技對於製造商和物流配送商不可或缺，亦能有助各行各業實現變各種改革，以迎合市場需要。 

香港及華南地區各個市場即全面推行5G網絡部署，皆因明白到5G網絡普及有助提升效率和靈活程度，最終使業務運作經得起時間考驗，昂然邁進「工業4.0」時代。

5G聯網的未來倉庫
頻寬較高代表網絡連接能力較強，表現較佳，使5G網絡成為推動行業發展的重要元件。5G網絡將使整個供應鏈暢通無阻，有助供應鏈內機構克服在公司內外、線上和線下等各種由傳統無線網絡而來的盲點。隨著雲端和5G網絡加強整合，製造商和配送商可以改善工作流程自動化，藉此增加業務靈敏度，同時提高效率和減低成本。

人工智能和機器學習亦將可提升實時監控和直覺操作的準確程度。例如，有賴機器學習，雲端連接的機械人可以透過5G網絡，找到在身處環境中順利移動或完成任務的最佳方法。

隨著網絡連接和科技解決方案增加而產生的龐大數據量，可確保企業員工無論身處何地，亦可於適當時間經由適當渠道存取適當資料。對於業務流程一目了然可讓製造商和配送商掌握必需工具，作出更快捷、更精明並以數據為本的決策，從而有效駕馭潛在供應鏈中斷問題及需求波動的情況。例如一間位於澳洲的聯網倉庫，可以藉著投資5G而蓬勃發展，在國際舞台上與對手競逐。

駕馭5G網絡    實現變革
事實上，5G網絡可以大幅改善業務營運和通訊表現，並產生大量寶貴數據。這些發展不僅在各行各業上發揮長遠影響力，更能顯著推動國家及市場經濟增長。市場調查機構GSMA Intelligence預期到了2030年，5G 升級及5G網絡帶來的新增服務每年為全球經濟貢獻超過 6,000億美元，約相等於未來十年各行各業收入增長的2.1%。當中以製造、服務及零售等行業，最能受惠於5G網絡。

正當香港全力推動經濟復甦，5G網絡整合能提供刺激經濟發展，並能靈活高效而高速修補經濟的龐大機會。在製造及配送業採用5G網絡，推動業界提升至國際水平，在「工業4.0」時代與對手競爭。隨著採用先進科技和追求創新的5G聯網倉庫不斷增加，香港製造商可以全力以赴，再次規劃，確保妥善運用資源，進一步推動經濟復甦。

撰文 : 鄧永泉 Epicor亞洲區域副總裁

欄名 : Smart World

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