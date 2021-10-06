【智慧城市】智慧工地實行嶄新的工程管理模式　懂自動收集實時數據　

智慧城市是香港的重點發展方向，政府正致力推行《藍圖2.0》，期望將香港構建成世界級智慧城市，以創新科技優化城市管理，改善市民生活，讓城市變得更宜居。智慧城市同時帶動著各行各業迎向智慧轉型，我們傳統的建造業也緊貼趨勢，善用科技自我增值，發展出能提升施工效率、工地環境及安全水平的「智慧工地」。



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智慧工地整合數據 建立一體化管理

智慧工地是種嶄新的工程管理模式，讓工程團隊能全天候管理工地的安全、質量、進度、物料和環境等狀況。這種「聰明」工地懂得自動收集實時數據進行分析，協助工程人員作出決策、控制風險及提升施工效率。其中一個體現智慧工地的好例子是土木工程拓展署的東涌東填海工程，工程使用了超過30項創新技術，讓工地的各項施工數據能夠整合呈現， 成功建立出一體化的工程管理新模式。

環顧全球，智慧工地的計劃正發展得如火如荼。早於2020年，內地已提出《推動智能建造與建築工業化》的發展概念，訂下目標在2025至2035年實現智能建造，提倡加快應用裝配式建築、 BIM、物聯網、人工智能及大數據等技術，全面以智能建造為核心，帶動行業轉型升級，實現智慧工地新時代。若然成功，智慧工地還能提高施工期間的節能環保效率，有助實現2050年的碳中和目標。



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香港推動建造業創新科技還需5年？

至於本地建造業，我們在推動創新科技上也不遺餘力。儘管行業了解科技所帶來的益處，但要令科技應用於業內普及，仍要面對不少挑戰。因此，若要進一步推動科研發展，政府的大力支持至為重要。香港建造商會於本年第一季公佈的「智慧工地及創新安全科技」調查顯示，近五成業內人士認為創新科技，至少需要5年才能於行業內普及，受訪人士認為要投放額外的人力、資金及時間去開發科技並不容易。

為了鼓勵同業利用創科改善工地安全，建造商會透過建造業安全基金 (CSF) 資助本地承建商和科研人員，研發切合業界實際需要的創新科技。從技術研發、尋找試點、到落實應用，建造商會亦會與不同界別合作及交流，力求研發成果能夠順利「落地」。目前，全港已有逾百個工地應用過CSF的研發成果，更有部份能夠在發展局的智慧工地試點推行。

隨著社會踏入智慧新時代，建造商會正計劃在更多範疇上協助建造業發展智慧工地及履行企業社會責任，為環境和社會帶來更正面的效益。我們即將發佈的新資助計劃，希望新計劃能吸引更多人才，與我們共同促進行業的可持續發展，共創更美好的未來。