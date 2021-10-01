▲ 【恒大3333】威華達盡沽恒大汽車套現3.3億元 料拖累今年業績虧損

威華達控股 （00622） 昨日發公告指，公司在周一至四（9月27日至30日）出售共1.38億股恒大汽車 （00708） ，每日平均價介乎1.87至3.35元，套現3.32億元。威華達控股提到，由於出售恒大汽車的財務影響，估計今年將錄虧損。

翻查中期報告，威華達控股的恒大汽車股份投資成本為12.93億元，估計威華達控股損手約9.61億元。

威華達控股稱，考慮到恒大汽車股份近期價格大幅波動，董事會決定重整投資組合及鞏固集團之財務及現金狀況。

被銀行追保證金 決定出售恒大汽車持股

威華達控股又透露，多家銀行已下調恒大汽車之貸款額度，部份情況更下調至零，加劇恒大汽車之價格及成交量波動。威華達控股又稱，接獲銀行之追收保證金通知，並就此決定出售恒大汽車股份。威華達控股又認為，出售股份能夠及時止蝕以取回部分資金。

威華達控股又透露，恒大汽車在9月26日宣佈終止建議發行人民幣股份，進一步拖累股價下跌，董事會不排除恒大汽車出現進一步失職、行為不當或不當企業行為之可能性。

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