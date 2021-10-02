【iPhone 13】絕無僅有！法國買iPhone 13仍隨機附送EarPods

蘋果（Apple）早前宣稱為響應環保，所有在2020年10月起推出的新款iPhone，將取消提供充電器和耳機，所有配件均要另外購買，引起不少消費者不滿。不過總有例外，現時蘋果在法國出售iPhone時，仍會向買家提供EarPods等的配件。

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據法國政府設立的規例，為了保護14歲以下兒童遠離輻射，所有智能手機都必須為買家提供耳機配件，否則不能拿開賣，因此蘋果也不能括免。

蘋果法國官網也顯示，iPhone 13的包裝盒內也包含帶有Lightning接口的EarPods、iPhone以及USB-C至Lightning連接線。

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事實上，近年各大科企都效應蘋果，聲稱爲減碳，取消在包裝附送充電器及耳機配件，當中包括：三星、小米等。而蘋果在是次推出iPhone 13系列，更捨棄塑膠封膜改用特殊紙封條設計。

責任編輯：何子澄