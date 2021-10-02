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【iPhone 13】DXOMARK評測iPhone 13 Pro相機　錄影表現出乎意料？

科技 11:00 2021/10/02

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蘋果（Apple）最新推出的iPhone 13 Pro就主打超強攝影能力，到底iPhone 13 Pro系列的相機實力是否與官方所說的一樣強勁？法國著名評測機構DXOMARK近日就公布了iPhone 13 Pro的相機評測成績，指出iPhone 13 Pro在最新的手機鏡頭排行榜中排行第4，更在錄影部分獲得冠軍！

【科技一周回顧】Signal系統故障　Google Search On大會揭幕

DXOMARK報告指出，iPhone 13 Pro在是次智能手機相機評測中獲得總分為137分，排行第4。其中拍照部分的總分則獲得144分，報告提到，iPhone 13 Pro具備準確和快速的自動對焦功能，曝光準確度也相當穩定。而在室外和室内拍攝時，在色彩、細緻度和白平衡也有很好的表現。即使在背光的拍攝環境底下，iPhone 13 Pro的照片亦能呈現出漂亮的膚色。惟在昏暗的環境下，照片會呈現出顆粒狀的亮度雜訊。

DOXMARK報告指出，iPhone 13 Pro整體表現不俗。（DOXMARK截圖）

另一方面，iPhone 13 Pro的相機最大改進是在錄影的表現。DXOMARK指出， iPhone 13 Pro 憑藉著錄影總分119分名列第一，成為全新的最佳錄影手機。報告評論指，iPhone 13 Pro的自動對焦功能較iPhone 12系列有明顯進步，也有穩定的曝光表現。不過，在錄影時手機偶然會出現粉紅色色偏，白平衡也會偶爾會不一致，影片會出現光暈和鬼影的狀況，這些位置依然有改善空間。

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總括而言，今代iPhone 13系列相機鏡頭比起上一代大幅升級，無論在拍照還是錄影都有不錯的表現，因此是次DXOMARK對iPhone 13 Pro的評分也相當高！

責任編輯：何子澄

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