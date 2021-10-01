【港元定期存款】大行罕有勁加港元短存　挑戰高息王3.28厘

連續兩周僅得4個交易天，今個星期港元定期存款格價，只得3間中小行調整港元定期存款息，包括花旗及華僑永亨加短存，相反交銀香港卻短減長加。展望10月開局的最新形勢，專家預計業界普遍採觀望，聚焦下周三（10月6日）施政報告，特首林鄭月娥有否紓困措施冀助經濟復甦，變相有利市面的貸款，銀行高息吸存才有較多出路。

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本周進入跨季度，今天（1日）已邁向第四季，而總結全周港元定存的市況，市場假日氣氛甚濃，且備受恒大 （03333） 的債務危機所籠罩，導致同業多採不變應萬變，遂令連續第3周的高息榜乏大變化。

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即使鮮有搶存的花旗，本周一（9月27日）罕有勁加3個月年息0.5厘、至1厘大關，但只能屈居第4位，不及虛擬銀行滙立（WeLab Bank）的1.1厘；且相比富邦冠絕全城的3.28厘，美資大行花旗似乎為要追落後。而華僑永亨加3個月0.1厘、至0.24厘，亦難敵高息王。

3行調整存息 交銀香港短減長加

此外，交銀香港微減3個月年息0.05厘、至0.55厘，反觀卻略升1年期0.05厘、新報0.5厘，但相比同期的高息王、富邦的0.75厘仍有距離。

而位列長息榜季軍的工銀亞洲，旗下0.68厘已於昨天（9月30日）截止，因而下架，但這間中資大行另有0.65厘之選，故穩守3甲之列；此存息亦跟港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）的0.65厘看齊。

日圓定存息最高2厘【下一頁】

至於6個月年息，因富邦的0.8厘也於昨天屆滿；該行回應本報查詢已明言優惠不再順延，所以自10月起若東亞 （00023） 保持0.8厘，可獨霸首位。

反映銀行資金成本的3個月港元拆息於季結報0.14厘，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，第四季至明年首季料3個月拆息處於0.2厘。港滙於3個月到一年內保持在7.78水平。

順帶一提，焦點新股譚仔國際 （02217） 凍資數十億元將於下周三回籠，市面銀根更鬆動，按理銀行乏誘因逆市加息。

記者︰曾桂芬 責任編輯︰李勝君