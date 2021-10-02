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【疫市營商】朱古力代工生產商倡增附加價值　面對順逆境也不受影響（有片）

商業 10:59 2021/10/02

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中國廠房的人力資源成本較東南亞高，國內的代工生產（Original Equipment Manufacturer，簡稱OEM）廠房難以平價取勝。

中國廠房的人力資源成本較東南亞高，國內的代工生產（Original Equipment Manufacturer，簡稱OEM）廠房難以平價取勝。從事朱古力代工生產的Multizen行政總裁李承東認為，與其搬遷至東南亞「鬥平」，倒不如想方法為自己的廠房增值，吸引更多綫上、綫下大小品牌使用。

Multizen從事朱古力代工生產逾20年，李承東表示，最初以2萬美元起家並主打銷售小型玩具，後來有客戶查詢並要其進行代工生產朱古力，成為其進軍朱古力生產的契機。李承東坦言，代工生產不易做，要持續發展就必須緊貼客戶的要求，並同步改變，更總結出3項成功之道：

1.站在客戶的立場思考：他相信「有問題自然有答案」，而客戶每次提出問題，只要為其找出答案，讓客戶繼續下單的同時，也是為自己找尋新商機的方法。並笑言，若當時做小型玩具時不聽取客戶要求生產朱古力，現時未必有這一間公司。

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2.求變：他指20年前的機器可以用很久，產品款式的變化也不多。但近年市場的發展及需求不斷在變，現時的機器或模具幾年就要淘汰。

3.重視資金流：他認為投資要小心，曾在美國發展自家品牌，卻沒有回報，最後與當地公司合作才能及時止蝕。從此以後，他明白要專心做自己擅長的事，並要尋找夥伴合作。

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事實上，全球營商環境在疫情下快速改變，零售業網絡化的速度更是急促。中國內地的綫上零售發展在疫前已行得很快，疫情發生後就更為蓬勃。李承東表示，去年受疫情影響整體定單一度下跌，惟零售業綫上銷售增長強勁，帶動商戶下單數目。並解釋，其內地綫上定單過去幾年都以倍數增長。至今年內地疫情好轉，綫上和綫下銷售回升，他預料今年整體銷售較去年同期增長7成，更預測較疫情前水平增長約2成。

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李承東看好國內的綫上業務，並預料會有更多新客戶，皆因內地直播帶貨盛行，KOL（Key Opinion Leader）等初創或中小型企業多。雖然該些企業在綫下難與大品牌「鬥」，但在綫上市場他們有更大競爭力，如淘寶天貓等電商的銷售前十，不一定只有大品牌。故Multizen在內地為大品牌加工外，也積極發展小品牌的市場。

記者：馬意文

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