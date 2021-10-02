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【BNO移民英國】逾3.8萬護士空缺 智庫料10年內再增聘110萬醫護

環球社會熱點 09:05 2021/10/02

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為維持醫療系統質素應付人口老化等問題，英國政府早前宣布加稅以資助改善國民保健服務及改革社會保障。當地有研究表示，英格蘭未來10年需要額外增聘110萬名員工，才滿足未來日益增長的醫療及社會護理服務需求。

英國保就業計劃結束 失業率恐急升 【下一頁】

英國國民保健服務（NHS）及社會護理人員因應對新冠肺炎疫情壓力、脫歐問題及薪酬過低導致人手緊絀，加上當地人口老化、長期病患上升，以及因疫情所積累的醫療服務延遲等困難，進一步打撃英國的醫療系統壓力。

英國健康基金會智庫表示，英國政府應增加NHS醫護人員及提供社會保障服務人手，以維持醫療系統及社保計劃質素。

基金會估計直至2031年，當局需要投放864億英鎊（約9,089億港元），增聘超過110萬員工，包括斥資630 億英鎊（約6,628億港元）至720億英鎊（約7,574億港元）聘請NHS醫護，以及額外社會保障將花費89億英鎊（約936億港元）至144億英鎊（約1,515億港元），才能滿足日益增長的醫療服務需求。

英國燃料短缺 有油站優先為前綫人員入油 【下一頁】

智庫研究主管查爾斯沃思（Anita Charlesworth）表示，如果政府不盡快增加撥款增聘上述人手，NHS及社保服務會長達10年面對人手短缺問題。查爾斯沃思指出，即使新冠疫情未緩和，英國政府亦不應輕視NHS及社會保障服務的壓力及需求，需要制定長期計劃解決。

查爾斯沃思續指，目前有560萬民眾正等待醫療服務，衛生服務部門正逼切需要更多人手。英格蘭NHS現有約9.4萬名空缺，包括9,691名醫生及逾3.8萬護士職位。

責任編輯：郭麗明

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