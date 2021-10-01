【人民幣定期存款】人民幣定存最高息12厘　大行玩突擊勁加息

10月開局，人民幣定期存款的加息搶存戰即開打，恒生 （00011） 罕有拉開戰幔，今天（10月1日）勁加7天年息0.2厘，新息率至12厘，一躍而成冠絕全城的息率，超越兩大發鈔行。上季中銀香港 （02388） 驟加相同短存3.2厘、至10厘，但不敵滙豐（HSBC）的11厘。如今龍頭行的高息王寶座，甫踏入第四季便讓路給恒生。

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大行罕有勁加港元定存，詳見【下一頁】

專家預計，大行加入戰團，料長假後中小行被迫跟加作還擊，令吸存戰升級。此外，金管局剛公布8月份本港人民幣資金池，8月客戶存款按月驟升2.7%、至8,427億元（人民幣，下同），創自2016年1月的5年新高，但業界仍勇於搶存，專家指因年底前人民幣5大產品湧現，令大小行高息吸存出路多，包括︰（1）特首林鄭月娥曾指，深圳市政府於本月來港首發離岸地方債，涉資不多於50億元。（2）10月18日港交所 （00388） 推A股期貨。（3）10月20日國家財政部來港發60億元國債，餘下60億元料於年底前再壓軸推出。（4）10月29日富時把國債正式納入主流國際債券指數WGBI，渣打曾料未來一年內約1,300億到1,500億美元（約10,140億至11,700億港元）的被動資金湧華掃債。（5）跨境理財通蓄勢待發，復添債券南向通於上周五（9月24日）已啟動。

而參考昨天（30日）離岸人民幣7天拆息不足2.7厘，但定期存款息10厘或以上選擇多，凸顯同業在牌面上不惜蝕本鬥搶。

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記者︰曾桂芬 責任編輯︰李勝君

