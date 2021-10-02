10大樓價最難負擔城市香港排榜首 澳洲5地上榜

澳洲樓市熾熱，樓價自今年以來升近兩成。國際顧問機構Demographia評估國際樓價負擔能力，本港位列榜首。澳洲也有5個城市上榜，其中一個城市的樓價按年升幅更超過兩成。

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Demographia根據去年第3季的數據，調查全球8個國家共92個主要城市的樓價負擔能力。Demographia計算樓價中位數與收入中位數的比例，指如果城市的樓價中位數達到收入中位數的5.1倍或以上，樓價就屬於極度難以負擔。

以下為10大樓價最難負擔城市排名（由低至高）

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香港排首位，樓價中位數為收入中位數的20.7倍。調查更顯示僅得香港和溫哥華兩個城市，中等收入的人也負擔不起房屋按揭。

悉尼的樓價按年升幅達20.9%，上月悉尼獨立屋及公寓樓價中位數達103.9萬澳元（約585.8萬港元），而澳洲收入中位數為9.03萬澳元（約50.9萬港元），樓價中位數為收入中位數的超過11倍。

據悉，澳洲8月的首府城市樓價為71.5萬澳元（約423.5萬港元）。澳洲上月的樓價中位數更按年急升18.4%，創自1989年7月以來的最大升幅。但澳洲今年的人工增幅僅得1.7%。

國際貨幣基金組織（IMF）上月底警告，澳洲樓價格飆升，令人擔憂當地民眾的負擔能力和金融穩定性。IMF呼籲澳洲政府收緊房貸要求，為樓市降溫。

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責任編輯：鄭錦玲