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【攜程9961】遭舉報強逼酒店二選一　內地預訂平台攜程：堅決支持酒店行業公平競爭

股市 11:46 2021/10/02

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內地預訂平台舉報攜程涉嫌二選一　超50家酒店產品被迫下架

內地十一黃金周長假開始，有內地酒店預訂平台「周末酒店」實名舉報攜程（09961，美：TCOM），指平台連續接到各大合作酒店通知下架，發佈在平台上的產品要求。

攜程在官方微博發布聲明稱，此前雙方一直溝通良好，合作順暢。攜程稱，對於與周末酒店存在的誤解，已做出積極溝通、解釋。攜程在聲明中表示，堅決支持酒店行業公平競爭，反對「二選一」，同時攜程珍視所有合作夥伴。

有內地酒店早前指，收到攜程旅行網的通知，要求與周末酒店有合作關係的酒店下架，發布在「周末酒店」上的產品，否則將面臨攜程取消特牌、限流等處罰和限制。

有內媒訪問「周末酒店」的首席市場官郭偉文指，近三年來，攜程曾陸陸續續要求酒店從周末平台上下架，但這次最為嚴重。他指，在9月29日開始，接連有超過50家酒店告知平台，攜程要求其在周末酒店平台下架，否則將面臨攜程取消特牌、限流等處罰和限制，其中不乏國際高星酒店集團。

郭偉文又指，根據以往合作開的高端度假酒店的銷量，預估在國慶期間將損失接近一百萬元，不包括後期和其他間接損失。他續指，要求攜程撤銷有關通知，令被迫下架的酒店產品重新上架。攜程在回應本報查詢時指沒有評論。

相關文章：【業績】攜程第二季淨虧損6.5億元人幣　上半年扭虧賺11.3億元人幣

【攜程股價】攜程據報擬收購韓國老牌電商Interpark　公司否認（第二版）

記者：梁安琪

 

港股 美股 攜程（美：TCOM） 攜程集團－S（09961） 反壟斷 國慶 酒店

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