【科技一周回顧】Signal系統故障　Google Search On大會揭幕

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【Signal故障】Signal再次出現系統故障問題 疑受AWS網絡服務影響

熱門通訊軟件Signal私隱保密程度高，介面設計簡潔易用，在全球擁有龐大用戶量，但程式不時發生系統故障問題。有大批用戶反映，約於27日早上11時開始，無法正常發送訊息，至今系統仍未完全恢復。

2/ 【Google】圖片短片搜尋新功能 MUM如何利用恤衫圖案搜尋襪子？

人工智能配合愈來愈大像素的鏡頭，應用愈來愈廣泛。Google 在第二屆Search On 年度大會上，發布一系列新產品及功能，多個新功能都有賴人工智能的支援。

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3/ 【小米手機】小米3款智能手機正式抵港 Pro版支援120W超快充（多圖+規格表）

今年第二季全球手機出貨量排名第二的小米，於香港推出 3 款全新智能手機，分別為小米11T、小米11T Pro及小米11 Lite 5GNE。當中Pro版支援120W超快充，甚至可以在17分鐘內完成100%充電。

4/【全球首例】南韓要求Google、蘋果 10月中前遞交App store新支付規定

南韓國會上月表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，為全球首開先例，禁止蘋果 （Apple）及Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。據路透社今（29日）引述南韓國一位監管官員報道，南韓政府已要求Google及蘋果在10月中旬以前，必須提交符合新法規的應用程式商店付費規定。

責任編輯：曾曉汶