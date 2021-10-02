  • 32°C
香港時間 : 20211002日 (六) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】Signal系統故障　Google Search On大會揭幕

科技 12:00 2021/10/02

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【Signal故障】Signal再次出現系統故障問題　疑受AWS網絡服務影響

熱門通訊軟件Signal私隱保密程度高，介面設計簡潔易用，在全球擁有龐大用戶量，但程式不時發生系統故障問題。有大批用戶反映，約於27日早上11時開始，無法正常發送訊息，至今系統仍未完全恢復。

2/ 【Google】圖片短片搜尋新功能　MUM如何利用恤衫圖案搜尋襪子？

人工智能配合愈來愈大像素的鏡頭，應用愈來愈廣泛。Google 在第二屆Search On 年度大會上，發布一系列新產品及功能，多個新功能都有賴人工智能的支援。

>>>【Google】新搜尋功能展示更多選擇　「庫存篩選」尋找鄰近購買地點

>>>【Google】 觀察山火覆蓋及發展　減低風險及意外

>>>【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯

>>>【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」

3/ 【小米手機】小米3款智能手機正式抵港　Pro版支援120W超快充（多圖+規格表）

今年第二季全球手機出貨量排名第二的小米，於香港推出 3 款全新智能手機，分別為小米11T、小米11T Pro及小米11 Lite 5GNE。當中Pro版支援120W超快充，甚至可以在17分鐘內完成100%充電。

4/【全球首例】南韓要求Google、蘋果　10月中前遞交App store新支付規定

南韓國會上月表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，為全球首開先例，禁止蘋果 （Apple）及Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。據路透社今（29日）引述南韓國一位監管官員報道，南韓政府已要求Google及蘋果在10月中旬以前，必須提交符合新法規的應用程式商店付費規定。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增
2021/09/28
【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
2021/09/28
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【網絡安全】35%亞太區及日本金融機構去年遭勒索軟件攻擊　平均花費逾2,000萬港元修復
2021/09/28
【網絡安全】35%亞太區及日本金融機構去年遭勒索軟件攻擊　平均花費逾2,000萬港元修復
【Tesla】Tesla擴大全自動駕駛測試功能　規定車主需通過5項安全測試
2021/09/27
【Tesla】Tesla擴大全自動駕駛測試功能　規定車主需通過5項安全測試

你可能感興趣

【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增
18:30 2021/09/28
【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
17:43 2021/09/28
【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣
【網絡安全】35%亞太區及日本金融機構去年遭勒索軟件攻擊　平均花費逾2,000萬港元修復
16:36 2021/09/28
【網絡安全】35%亞太區及日本金融機構去年遭勒索軟件攻擊　平均花費逾2,000萬港元修復
Signal 智能手機 Google 人工智能 Google Search 南韓 Apple 香港 小米 鏡頭

下一篇文章

【iPhone 13】DXOMARK評測iPhone 13 Pro相機　錄影表現出乎意料？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Windows11】微軟Windows 11下周二登場　調查揭逾60%電腦用戶並不知情
【Windows11】微軟Windows 11下周二登場　調查揭逾60%電腦用戶並不知情
【Apple Watch】傳蘋果Apple Watch Series 7　傳下周起開放預購月中上市
【Apple Watch】傳蘋果Apple Watch Series 7　傳下周起開放預購月中上市
【三星動向】三星Galaxy S21 FE 支援頁面消失　或無緣登場
【三星動向】三星Galaxy S21 FE 支援頁面消失　或無緣登場
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【利潤抽成爭議】微軟承諾不要求利潤分成　Epic Games Store將於Microsoft Store上架
【利潤抽成爭議】微軟承諾不要求利潤分成　Epic Games Store將於Microsoft Store上架