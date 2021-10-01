【美國政府停擺】耶倫呼籲：完全取消債務上限

周五(9月30日)，美國眾議院通過通過暫停國家債務上限，直至2022年12月16日的法案，以確保財政部可繼續發債，讓聯邦政府有足夠資金持續運作。法案將提交給參議院表決，但共和黨人表示，他們不會投票贊成提高債務上限，並呼籲民主黨要通過相關立法，就透過只需50票的「預算和解」程序。

美國財長耶倫（Janet Yellen）周四（9月29日）在眾議院金融服務委員會作證，強調支持完全取消債務上限，否則美國債務違約恐造成不可逆的經濟傷害，經濟將面臨衰退。她指，美國經濟正處於復蘇軌道，若不提高債務上限，失業率將上升，帶來市場問題，民眾支付的利息將會隨著國債借貸成本上升而增加。耶倫再次警告國會議員，聯邦政府借貸能力已經接近耗盡，將於10月18日觸及債務上限。

美國財政部表示自1960年以來，國會先後78次永久或暫時提升上限，又或者修改債務上限的定義。若債務超出其法定上限，美國財政部可採用「非常手段」，如可暫停每天投放在對聯邦僱員的退休儲蓄計劃，或者從「外匯穩定基金」動用資金。

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撰文 : 黃銳