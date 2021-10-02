【中國限電】內地大規模「限電停產」 能源危機隨時加劇全球通脹

中國多省大規模「限電停產」，限電措施除了可能影響中國經濟增長外，亦可能加劇全球的通脹壓力。多個省份，包括廣東、浙江等製造業中心限制工廠用電，令製造業活動在假日季到來前被進一步打亂，另外能源密集的上游企業或向下游轉嫁成本，令消費者支付更高價格。

值得留意，今次中國大規模限電的最主要的原因是因為缺乏燃煤。煤價居高不下，其價格甚至比電價還要高，造成電力企業嚴重虧損，在不得已的情況下只能執行限電。除了中國，全球各地也面對能源價格上升，萬物齊漲的情況。

多晶矽價格升1倍

外電引述太陽能行業分析師Johannes Bernreute指出，去年大約80%的太陽能級多晶矽來自中國。中國主要靠煤炭發電，低廉的電價幫助降低了新疆和雲南等地區的生產成本，但目前限電措施擾亂了生產。

據萬得（Wind）數據顯示，用於生產多晶矽的金屬矽的價格9月已上漲一倍多。據中國半導體行業協會（China Silicon Association）的數據，太陽能電池板級多晶矽的價格僅本周就飆升了10%以上。根據Jefferies的數據，主要多晶矽生產商的庫存不到三天，同比下降90%。另外，其他大宗商品也出現了類似的擾亂，例如生產過程中要耗費大量能源的鋁。

野村證券首席中國經濟學家陸挺此前亦指，中國限電可能會蔓延並影響全球市場，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零組件的供應收緊。

能源價格上升

內地動力煤價在國慶假期前創新高，一度逾1400元人民幣。除了中國，全球多地也面對能源價格上升的問題，布蘭特期油本周曾突破每桶80美元大關，創2018年10月以來新高；另外，美國及歐洲天然氣價格也急升。美國天然氣期貨價格周一急漲11%，創2月以來最大單日漲幅。 另外，歐洲天然氣價格今日（1日）也攀升到歷史新高，每百萬瓦小時（MWh）100歐元。

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編輯：吳敏芳