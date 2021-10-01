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美聯航空解聘593名拒打疫苗員工

環球政經 19:43 2021/10/01

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據NBC報道，美國聯合航空周二（9月28日）解聘593名決定不接種疫苗的員工。

8 月初，美聯航空成為美國第一家要求所有家庭僱員接種 Covid-19 疫苗的航空公司，並要求在本周一（9月27日）之前提供疫苗接種證明。首席執行官斯科特柯比和總裁布雷特哈特表示：「這是一個艱難的決定，但確保我們團隊的安全一直是公司的首要任務」

公司發言人表示，該航空公司計劃在未來幾年內招聘約 25,000 人，接種疫苗將成為所有新員工的就業條件。美聯航還將要求其飛行員培訓學校的學生接種疫苗。早前曾有報道指，美聯航員工的六名員工起訴該航空公司，強制員工接種新冠疫苗，稱該航空公司沒有為尋求宗教和醫療豁免的人提供合理的安排。迄今為止，美國多間航空公司已強制要求全體員工接種COVID-19疫苗。

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撰文 : 黃銳

 

航空 疫苗 新冠肺炎疫情 就業 美國 聯合航空

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