澳洲11月重開邊境 州份達8成接種率即開關

澳洲自去年3月起實施嚴格封城措施，當地近日新冠肺炎疫情緩和，加上新冠疫苗接種率理想，澳洲總理莫里森周五（1日）宣布，只要有州份或領地有80%民眾完成接種疫苗，可於下月起重開邊境，允許民眾出國外遊。

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莫里森（Scott Morrison） 贊揚澳洲民眾踴躍接種新冠疫苗，表示是時候讓澳洲民眾回復正常生活，宣布若有州分有80%民眾完成接種獲澳洲藥物管理局（TGA）認可的新冠疫苗，可於下月起重新開放邊境，允許已接種疫苗民眾出國外遊。

莫里森亦決定，逐步取消現時要價約3,000澳元（約1.69萬港元）酒店強制隔離措施。率先合乎條件重開邊境的州份，已接種新冠疫苗的澳洲公民及合資格人士，原定需要在酒店自費進行14日強制隔離，下月起可居家自我隔離7日；而未接種疫苗人士的強制隔離措施則維持不變。

身處外地的澳洲民眾亦受惠於新措施，如任何澳洲民眾因健康理由或未滿12歲而不能接種疫苗，出遊時仍會被視同已完成接種。因應開關在即，TGA將中國科興疫苗及牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、印度當地生産的Covishield疫苗列為認可疫苗，為有意前往澳洲求學解除障礙。

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現時悉尼所在的新南威爾士州的新冠疫苗接種率達80%以上，將成為首個重開邊境的州份，而墨爾本所在的維多利亞州將緊隨其後。但昆士蘭州及西澳由於疫苗接種率低，地方政府已宣布會繼續關閉邊境。

澳洲合資格民眾中，目前已接種一劑達78%，完成接種比率達55%。根據澳洲政府的解封路線圖，大多地區已達B階段，即70%完成接種，正邁向80%接種率的C階段。

責任編輯：郭麗明