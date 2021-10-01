【十一國慶消費】富臨飯店十一國慶午市及晚市旺場　料生意按年增長10%

▲ 富臨飯店中秋節期間的生意好，也延續至十一國慶。

香港人今年在「十一」國慶期間有3日假期，餐飲業界相信大部份人留港消費，將會帶旺食肆生意。有中式食肆認為中秋節之後，生意已有回升的跡象。

【十一國慶消費】電子消費券和限聚令放寬助提高市民消費意欲 酒樓訂座率按年增5成

富臨飯店執行董事邱威廉表示，中秋節期間的生意好，也延續至十一國慶。他稱，今年十一國慶的午市和晚市訂座率，也達7至8成，每枱人數由2至12人不等。午市的每人平均消費金額為400至500元，顧客晚市點餐的變動較大，故會較難計算。

【十一國慶消費】十一假期及電子消費券帶旺 黃家和：餐飲業生意有望達至2018年9成以上

事實上，去年10月1日疫情嚴重，對餐廳的限制和影響較多。今年疫情趨緩，加上港府同日派發電子消費券。邱威廉發現，顧客使用電子支付的比例提高，他也推出了買鮑魚買一送一。他更預料，富臨飯店在10月1日的單日消費中，生意按年增長10%。

【十一國慶消費】十一假期連消費券 零售商預估手機、電視最受歡迎

記者：馬意文

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：