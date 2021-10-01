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歐盟與澳洲貿易談判延期 潛艇訂單風波持續

環球政治 17:22 2021/10/01

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美英澳三國上月組成三邊安全夥伴關係AUKUS。澳洲獲美英協助建造核動力潛艇，取消與法國簽訂購買常規潛艇的合約。澳洲取消潛艇訂單風波未平息，歐盟原定本月12日與澳洲政府進行貿易談判，但澳洲政府證實談判延期一個月。

【AUKUS】法國遊說歐盟 延後貿易談判懲罰澳洲 【下一頁】

澳洲2016年簽訂價值400億美元（約3,120億港元）的合約，向法國購買常規潛艇，但受AUKUS影響而取消。法國政府批評澳洲與美國於背後捅刀（stab in the back），召回法國駐澳洲及美國大使。

歐盟與澳洲政府原計劃於本月12日，舉行第12輪貿易協議談判。澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）周五（1日）證實談判延期1個月。

提恩表示：

我下周會與歐盟貿易代表東布羅夫斯基斯會面，商討第12輪談判的安排。

（I will meet with my EU counterpart Valdis Dombrovskis next week to discuss the 12th negotiating round.）

但提恩拒絕評論談判延期，是否與潛艇訂單風波有關。

英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵 【下一頁】

歐盟與澳洲於6月舉行第11輪談判，歐盟委員會會後形容談判在未來協議的大部分領域取得進展（had progressed in most areas of the future agreement）。

據悉，新一輪談判内容將牽涉多個領域，包括貿易、投資及知識產權。

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責任編輯：鄭錦玲

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