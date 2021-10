歐盟與澳洲貿易談判延期 潛艇訂單風波持續

美英澳三國上月組成三邊安全夥伴關係AUKUS。澳洲獲美英協助建造核動力潛艇,取消與法國簽訂購買常規潛艇的合約。澳洲取消潛艇訂單風波未平息,歐盟原定本月12日與澳洲政府進行貿易談判,但澳洲政府證實談判延期一個月。

澳洲2016年簽訂價值400億美元(約3,120億港元)的合約,向法國購買常規潛艇,但受AUKUS影響而取消。法國政府批評澳洲與美國於背後捅刀(stab in the back),召回法國駐澳洲及美國大使。

歐盟與澳洲政府原計劃於本月12日,舉行第12輪貿易協議談判。澳洲貿易部長提恩(Dan Tehan)周五(1日)證實談判延期1個月。

提恩表示:

我下周會與歐盟貿易代表東布羅夫斯基斯會面,商討第12輪談判的安排。 (I will meet with my EU counterpart Valdis Dombrovskis next week to discuss the 12th negotiating round.)

但提恩拒絕評論談判延期,是否與潛艇訂單風波有關。

歐盟與澳洲於6月舉行第11輪談判,歐盟委員會會後形容談判在未來協議的大部分領域取得進展(had progressed in most areas of the future agreement)。

據悉,新一輪談判内容將牽涉多個領域,包括貿易、投資及知識產權。

