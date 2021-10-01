騰訊持股約兩成 檸萌影業申請來港上市

騰訊持股（00700）持股的檸萌影業於9月29日遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中金公司擔任聯席保薦人。根據初步招股文件顯示，檸萌上半年純利逾8348萬元人民幣，按年增長逾33倍，收入則增長逾26%至5.6億元人民幣。據申請書顯示，騰訊持股（00700）持股19.78%，是僅次於創始人蘇曉的第二大單一股東。而聯想集團 （00992） 旗下弘毅投資則通過弘毅弘欣持有檸萌影視16.15%股權。

同時，2018年及2020年，騰訊為公司的最大客戶。截至2018年、2019年及2020年底，檸萌影業來自騰訊的收入分别為9.77億元人民幣、0.8億元人民幣、4.67億元人民幣，分别約佔總收入的60.8%、4.5%、32.7%。

檸萌主要從事網絡及電視劇集製作，集資所得半數用於製作版權劇，集團現時有5部劇集拍攝中，或處於後期製作階段，據上市申請書顯示，檸萌影業成立至今共製作並發行了13部劇集，其中11部為其擔任領銜或獨家投資人和執行制片人的版權劇。其中，具有代表性的作品包括《小别離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等。集團今年初曾計劃於A股上市，但6月已終止有關計劃。

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撰文 : 黃銳