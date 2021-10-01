科通芯城擬分拆科通技術於內地上市

周五（9月30日），科通芯城（00400）發表公告，表示目前正考慮可能分拆深圳市科通技術股份有限公司（「科通技術」）並於深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市。而科通技術於今年年6月，曾與廣東省產業發展基金訂立認購協議，注資149,999,977元人民幣，以獲得科通技術4.92%的股權。

科通技術為科通芯城一間間接控制的非全資附屬公司，是一家服務芯片產業的技術服務公司。科通芯城已就建議分拆向聯交所提交申請以尋求批准，但尚未向任何中國相關監管部門提交任何正式的上市申請。

科通芯城表示，倘建議分拆及上市獲批准及進行，預期於建議分拆及上市完成後，科通芯城在科通技術的權益將會減少，但本公司將仍為科通技術的最終控股股東，其業績仍會合併至科通芯城，預期會對業務帶來長遠和強勁增長。

科通芯城是一家主要從事電子製造業的香港電商公司。該公司主要業務包括將集成電路（IC）及其他電子元器件銷售至中國中小型及藍籌電子製造商、第三方交易平臺經營以及提供其他相關產品及服務，如：通過雲端計算系統提供工具及應用軟件。該公司還通過子公司提供媒體通信及合作平臺及解決方案以及在香港提供供應鏈融資服務。2021上半年，科通芯城淨利潤及收入均錄得顯著的上升。截至2021年6月30日，實現淨利潤為1.72億元人民幣，同比大幅增加45.4%;總收入為39.27億元人民幣，同比增加19.7%。

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撰文 : 黃銳