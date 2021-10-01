【Apple Watch】傳蘋果Apple Watch Series 7　傳下周起開放預購月中上市

▲ 蘋果著名爆料人士Jon Prosser就透露，Apple Watch Series 7將於下星期開始接受預訂，並在10月中旬正式發售。

蘋果（Apple）早前舉行秋季發布會，會上除了發布iPhone 13系列外，更推出新一代 Apple Watch Series 7，惟當時蘋果並未公布開售日期。近日蘋果著名爆料人士Jon Prosser就透露，Apple Watch Series 7將於下星期開始接受預訂，並在10月中旬正式發售。

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據外媒MacRumors引述Jon Prosser指，蘋果Apple Watch Series 7最快將於下周開放預購，並10月中旬發貨。他更爆料指，蘋果官方已開始逐一通知媒體，未來數週或有更多實測資訊，但媒體依然未接獲Apple Watch Series 7的預購或上市日期。

MacRumors也提到，蘋果多年的合作夥伴愛馬仕（Hermès）似乎進一步印證Jon Prosser的爆料。有消費者寫信詢問Hermès，Hermès版 Apple Watch Series 7 何時會推出？Hermès則回覆指，「Apple Watch Series 7預購將於10月8日開始」。但目前不能確定回覆的真偽，但卻與Jon Prosser爆料時間相符。

全新的Apple Watch Series 7主打屏幕增大，強化耐用度以及提升充電速度等。而且更提供兩種更大的字體與QWERTY鍵盤，方便使用者輸入。Apple Watch Series 7的售價為399美元起（約3,103港元起），香港售價則仍有待公布。

責任編輯：曾曉汶