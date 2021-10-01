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料集資100億人民幣 聯想集團科創板IPO申請獲受理

股樓投資 18:28 2021/10/01

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據上交所網站披露，聯想集團（00992）科創板上市申請已獲受理，公司已提交科創板公開發行存託憑證招股說明書。公司本次擬公開發行不超過13.38億份CDR，擬募集資金100億元人民幣。招股書申報稿顯示，聯想集團本次發行的保薦機構為中金公司，聯席主承銷商為高盛證券和中信證券。

招股書申報稿顯示，18/19財年、19/20財年、20/21財年，聯想集團分別實現淨利潤42.47億元、55.94億元、86.85億元，年均複合增長率為43.00%，盈利能力顯著提升。報告期內，聯想集團年均研發投入超百億，是截至目前科創板已掛牌，和已申請企業中研發投入最高的企業。在2021聯想創新科技大會上，聯想集團董事長兼CEO楊元慶稱，聯想將持續加大研發投入，計劃在未來三年里內將研發投入翻一翻。

聯想集團9月30日收報8.37元，跌2.45%，市值約1007億元。

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股：

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編輯：黃銳

CDR IPO 人民幣 聯想集團（00992） 創新科技及應用

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