曾大跌九成牌停牌 新力控股被追討7500萬美元債務

在前年11月上市、主要在江西省等地的住宅及商業物業發展商新力控股（02103），於9月30日晚發公告，承認未能於相關到期日或之前，就兩項境內融資安排於2021年9月18日支付應付利息，合共38,742,081.00元人民幣。新力控股於9月20日股價一度跌超過九成後停牌，至今尚未復牌。

公告又指，由於上述的逾期付款，令新力控股某債權人在2021年9月20日，要求新力控股償還其與包括該債權人在內的各方之間的融資協議（「融資協議」）項下，未償還本金及應計利息，金額為75,416,666.67美元。新力控股更指，鑒於近期面臨不曾預期的流動資金問題，公司已延遲末期股息的派付日期至較後日期，待公司解決其流動資金問題後，將於切實可行情況下盡快就延遲派付日期，另行作出公告。

現時公司在今年10月到期的2.5億美元債，尚未有兌付的方案。內地傳媒指，新力控股在江西的部分項目正在大力推銷車位，更設「後悔期」，指業主在兩年後若後悔，可以申請全額退款。

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編輯：黃銳