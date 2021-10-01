遊說黨友失敗 美國民主黨推遲基建方案投票

美國總統拜登上任後，推出大型基建方案，意圖增加美國競爭力，但方案遲遲不能獲國會批准。民主黨原定周四在眾議院就基建方案舉行投票，可惜最終因未能協調黨內分歧，只能延後再投票。

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）原想在當地時間周四（9月30日），就基建方案投票。投票前夕，佩洛西及其他民主黨高層希望遊說黨內不同派系，達成兩院協議，換取議員支持參議院已通過的基建方案。

然而，經過一番商討後，民主黨參眾兩院領袖與白宮未能說服參議院中間派，佩洛西宣布押後一日投票，爭取在當地時間周五（10月1日）與各方達成協議。

據消息人士透露，民主黨提出2.1萬億美元（約16.35萬億港元）方案，希望換取參議員黨友曼欽（Joe Manchin）及西内馬（Kyrsten Sinema）支持通過基建方案。不過，曼欽離開國會山莊時明言，今日不會有共識。

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民主黨國會議員中，進步派一直希望預算案需要維持在3.5萬億美元（約27.2萬億港元），並同步推行基建方案。然而，中間派卻希望大削預算案開支，曼欽更曾開話不會支持開支超過1.5萬億美元（約11.68萬億港元）。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，華府與國會愈來愈接近達成協議，但需要更多時間完成目標，仍需繼續努力。

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責任編輯：吳漢培