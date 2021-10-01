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H&M第三季中國營收大減四成

環球政經 18:35 2021/10/01

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受到新疆棉爭議引發的杯葛行動影響，瑞典服裝品牌Hennes＆Mauritz AB(H&M)，第三季度的中國市場營收下降了至少40%。根據該公司9月30日公佈的業績，在截至8月份三個月，中國已經不再是其前十大市場，營收減少程度之大可見一斑。

H&M在9月30日電話會上，證實了其中國營收減少了至少40%的估算。中國去年是H&M第四大市場，貢獻了超過10億美元營收。H&M CEO Helena Helmersson表示，「情況極為複雜」，並拒絕進一步評論。

2021年初，H&M陷入新疆強迫勞動言論爭議，大陸網友呼籲抵制H&M。隨後H&M回應表示，品牌採購行為符合道德準則仍是優先事項。

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編輯：黃銳

營收 瑞典 H＆M 採購 中國市場 美元 中國

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