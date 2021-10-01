傳獲伊利收購 澳優回應經營如常

據內媒報道，中國乳業股龍頭伊利股份正研究收購主攻嬰幼兒配方奶粉生產商澳優乳業 （01717）。彭博引述知情人士指針對或收購澳優，伊利一直與銀行討論融資事宜。目前討論仍進行中，不確定是否會正式出價。報道又指，澳優可能還吸引其他行業參與者的收購興趣。

澳優相關人士表示，已留意到相關信息，公司信息以披露的公告為準，公司生產經營一切正常。澳優中期盈利約5.9億元人民幣，按年增45.3%，每股盈利34.6分人民幣，期內收入升近11%至約42.7億元人民幣。澳優周四(９月３０日)收報8.04元，逆市升7.49%，現時市值約138.17億元。

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編輯：黃銳