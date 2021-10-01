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【利潤抽成爭議】微軟承諾不要求利潤分成　Epic Games Store將於Microsoft Store上架

科技 17:16 2021/10/01

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微軟宣布，Epic Games Store將進駐Microsoft Store，用家能直接透過Microsoft Store下載安裝。

Epic Games早前因利潤抽成問題，旗下遊戲要塞英雄（Fortnite）被蘋果（Apple）App Store下架，更因此與蘋果鬧上法庭。而作為蘋果競爭對手的微軟（Microsoft）早前就宣布，將使Microsoft Store變得更開放，也承諾不會針對這些第三方商店營收要求利潤抽成。與此同時微軟宣布，Epic Games Store將進駐Microsoft Store，用家能直接透過Microsoft Store下載安裝。

【全球首例】南韓要求Google、蘋果　10月中前遞交App store新支付規定

【訴訟未完】蘋果禁Fortnite於App Store上架　EPIC Games CEO料訴訟將至少持續5年

微軟早前發布Windows 11時，就表明將開放Microsoft Store，歡迎如亞馬遜軟件商店Amazon Appstore進駐等第三方軟件商店進駐。微軟更在官網網誌宣布，Epic Games Store將在未來幾個月內進駐Microsoft Store，惟實際時間未確定，但只能肯定會在未來數月內。

除了容許第三方軟件商店進駐，微軟亦同時宣布，可讓Opera和Yandex等第三方瀏覽器程式上架，予用戶更多選擇。

【反壟斷】Android系統涉壟斷市場　Google被南韓政府罰13億

責任編輯：曾曉汶

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