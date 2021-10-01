美國多款嬰幼兒食品重金屬含量超標 部分香港有售

美國國會旗下一個委員會周三（9月29日）發表一份關於嬰兒食品的重金屬含量報告，當中指出多款知名品牌嬰幼兒食品如米粉及穀物等重金屬含量達「危險水平」，部分高重金屬含量的嬰兒食品更有在香港出售。委員會批評，一眾品牌已知產品有機會危害嬰幼兒，卻未採取相應行動。

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美國國會眾議院經濟和消費者政策小組委員會（Subcommittee on Economic and Consumer Policy）周三發表報告，指出篩查多種嬰幼兒食品包括果泥、穀物及米糊時發現，部分的重金屬如無機砷（俗稱砒霜）、鉛﹑鎘及汞（俗稱水銀）含量達「危險水平」。

報告指名提及多間知名品牌，包括Gerber， Plum Organics， Beech-Nut及Walmart，當中Beech-Nut 和 Gerber 多種嬰兒米粉的無機砷含量美國食品及藥物管理局（FDA）的建議上限。

新報告為委員會於2月份發表的報告後續，當中提及，部分嬰幼兒食品樣本的無機砷含量高於標準水平的 91 倍、鉛含量高於標準的 177 倍、鎘及汞含量分析較標準高69倍及5倍。

新報告指在2月報告發表後，Beech-Nut只回收其中兩種重金屬含量超標產品，餘下4種產品仍在出售。Gerber有兩檢測種產品，據悉沒有採取任何行動，包括通知公眾或將產品下架。

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報告呼籲嬰幼兒食品製造商自願測試其產品的有毒重金屬含量，並逐步淘汰含大量重金屬的產品。

委員會主席克里希那穆提（Raja Krishnamoorthi）表示，報告反映嬰幼兒食品製造商不但漏報其產品的重金屬含量，同時即使明知產品重金屬含量高，仍繼續銷售產品。

報告亦要求FDA盡快公布統一嬰幼兒食品的重金屬標準，並強制製造商就產品作重金屬檢測。美國公共衛生研究院（NIH） 指，由於嬰幼兒的大腦仍在發育，接觸有毒重金屬會對其大腦發展構成風險。值得注意的是，報告提及的個別嬰幼兒食品，在香港超級市場有出售。

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責任編輯：郭麗明