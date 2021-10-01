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【新冠疫苗】聯合航空炒人 無打針員工少近一半

環球社會熱點 15:13 2021/10/01

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美國聯合航空強制員工接種新冠疫苗，早前宣布開始解僱593名拒絕接種疫苗的員工。其後有陸續有員工補交新冠疫苗接種證明，聯合航空估計無接種新冠疫苗的員工減少近一半。

【新冠疫苗】可同時打流感疫苗 英研究：副作用輕微 【下一頁】

聯合航空（United Airlines）上月強制約6.7萬名美國員工接種新冠疫苗，並要求他們在9月27日前提交接種證明。

但直至限期屆滿時，仍有593名員工拒絕接種疫苗，早前表示由周二（9月28日）起陸續開除他們。由於行政程序需時，預計要數周時間才能完成離職手續。

聯合航空周四（9月30日）表示，有愈來愈多員工遞交新冠疫苗接種證明，無接種新冠疫苗的員工數字在不足兩日内跌至320人。

公司指無接種疫苗員工人數大減，主要是部分員工遲交接種證明。公司高層會見個別員工時發現他們實際有接種疫苗，預計無打針員工數字仍會下跌。

【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000 【下一頁】

聯合航空稱撇除因宗教或健康理由申請豁免的員工後，公司有99.5%的員工已接種新冠疫苗。

美國多間航空公司也有要求員工打針，例如達美航空早前向未接種員工徵收200美元（約1,560港元）醫療保險附加費，推動20%無打針員工前往接種疫苗。而西南航空則為已接種疫苗的員工額外提供16小時薪金。

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責任編輯：鄭錦玲

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