【十一國慶消費】十一假期連消費券　零售商預估手機、電視最受歡迎

▲ 國慶假期加上二期電子消費券，有零售商看好市況。（資料圖片）

國慶假期加上二期電子消費券，有零售商看好市況。售賣電子產品及家庭電器的ahaa店舖經理梁先生表示，受國慶假期加上消費券影響，預計10月份的生意額能有5至6成的升幅，相信以手機、電視等數碼產品最受歡迎。他認為，市民無法到外地旅遊積壓了一定的消費力，不少顧客反映，過往花在旅行的開支，現在都用於傢俱或電器上，他相信市民在假期會外出購物。

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梁又提到，首輪消費券帶動該企8月份的生意額上升了3至4成，顧客人均消費約4000元，產品以冷氣最受歡迎，門店和網店的生意比例各佔一半。有不少客人反映，特地把首輪消費券儲下來，一併連同次輪購買金額較大的電子產品，因此他相信10月的生意表現會更好。

面對十一假期和消費券，該企推出了門市或網店全單購物滿3000元即減450元等的優惠，亦有專門針對不同地區的門店提供存單折扣優惠。

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記者：李智美



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